Un taglio di capelli per sentirsi meno "barboni": video intervista

Grande successo lunedì 12 marzo 2018 per l'iniziativa di solidarietà "Non di sole briciole" organizzata dal Circolo Olmo: un taglio di capelli gratuito ad opera di un parrucchiere professionista per i senzatetto al centro Don Guanella di via Tommaso Grossi a Como. Nella video intervista la coordinatrice del progetto Sara Bresciani spiega il significato profondo dell'iniziativa: "Serve per aumentare l'autostima di queste persone e farle sentire più accettate dalla società".