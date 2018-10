L'assessore allo Sport del Comune di Como, Marco Galli, ha chiosato il commento di Vincenzo Nibali sulla condizione delle strade comasche. Galli ha tenuto a sottolineare l'impegno profuso dall'amministrazione comunale per mettere in sicurezza le strade in vista delle competizioni ciclistiche. Inoltre l'assessore ha spiegato che "questa amministrazione ha investito il triplo per la manutenzione degli asfalti rispetto a quella precedente".