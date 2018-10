Maltempo a Cantù, allagate via Grandi e via Mazzini: il video del fiume d'acqua in strada

Strade allagate a Cantù a causa della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Como lunedì 29 ottobre 2018: nel video le impressionanti immagini della situazione di questo pomeriggio in via Mazzini e via Grandi. Strade come torrenti, piene d'acqua che non riesce a defluire dai tombini. Marciapiedi completamente sommersi con l'acqua che ricopre anche i cortili delle abitazioni e auto costrette a procedere lentamente, soprattutto in prossimità dell'incrocio.

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco impegnati dai danni causati dal maltempo: le situazioni più delicate a Tavernola, in via Asiago, dove sono cadute tre piante, e in via per San Fermo dove alcuni sassi si sono staccati da una delle gallerie. Resta in vigore l'allerta della Regione Lombardia in codice rosso per rischio idrogeologico e idraulico. Allerta che ha spinto il Comune di Valbrona a tenere chiuse le scuole nella giornata di lunedì.