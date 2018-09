Cernobbio, Salvini al Forum Ambrosetti: "Sull'immigrazione sto con Papa Francesco". Il video

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ospite sabato 8 settembre 2018 al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio a Villa d'Este è tornato a parlare dell'indagine aperta dalla Procura di Palermo a suo carico per la vicenda della nave Diciotti. Il video è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook.



"Aspetto con curiosità le sentenze che mi riguardano - ha detto Salvini -, sono disponibile ad andare a Palermo a piedi per spiegare. Che io sia un sequestratore fa sorridere molti ma non sono al di sopra della legge e se lo sono ne trarrò le conseguenze. Io penso di essere un buon esecutore di ciò che il popolo italiano mi chiede di fare". Il vicepremier si è poi detto "disponibile a spiegare i magistrati che bloccare il traffico essere umani è mio dovere, che commetterei omissione di atti di ufficio se facessi finta di niente facendo sbarcare altre centinaia di migliaia di presunti profughi".

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsalviniofficial%2Fvideos%2F2139244722980113%2F&show_text=1&width=560" width="560" height="426" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media" allowFullScreen="true"></iframe>

"Io - ha poi aggiunto, parlando della fuga di alcuni migranti della nave Diciotti - avrei sequestrato centinaio di persone in fuga dalla guerra e bisognose d'aiuto che nei tre quarti dei casi sono già scappate. Erano così sotto sequestro e bisognosi di aiuto che hanno pensato bene di far perdere le loro tracce". "Non occupo il mio tempo seguendo le sentenze, questo vale per Genova e per Palermo", ha sottolineato ancora “ma lo occupo lavorando, stiamo preparando il decreto immigrazione e sicurezza e la manovra economica".

"Ho la coscienza così a posto - ha detto- che sono disposto a essere indagato anche per altre 15 fattispecie di reato".

Infine la parole su Papa Francesco: "Sull'immigrazione sposo le parole del Papa di ritorno dall'Irlanda - ha detto- Accogliamo chi siamo in grado di integrare. L'anno scorso di questi tempi sono sbarcate 100mila persone e 100mila all’anno difficilmente le integri. Quest’anno sono sbarcate 20 mila, meno arrivi significa maggiore integrazione. Condivido l'idea sull'immigrazione di Papa Francesco", ha concluso Salvini.