Como, Salvini incontra gli autisti aggrediti: la video intervista

Il neo ministro degli Interni e leader della Lega Matteo Salvini è venuto a Como venerdì 8 giugno 2018 dopo l'aggressione dei due autisti di Asf autolinee aggrediti in piazza Vittoria da un gruppo di stranieri che volevano salire sul mezzo senza pagare il biglietto.

In prefettura Salvini ha incontrato il prefetto Bruno Corda, le autorità e i due autisti aggrediti di Asf aggrediti in piazza Vittoria, Massimo Bornino e Pietro Lombardi, che portano ancora i segni dell'aggressione.

Salvini ha affrontato i temi caldi dell'immigrazione, facendo il punto sui provvedimenti presi nei confronti dei 4 aggressori degli autisti comaschi.