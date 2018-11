Cermenate, ecco come agiva il rapinatore seriale del colpo alla farmacia: il video

Casco integrale, volto coperto e pistola in pugno (poi rivelatasi un'arma giocattolo) ha seminato il panico insieme a un complice tra il Milanese e la Brianza insieme a un complice.

Per quelle rapine, 11 in pochi giorni nel gennaio 2018 tra cui una anche ai danni di una farmacia di Cermenate, è accusato un 25enne, arrestato dai carabinieri.

Nel video diffuso dall'Arma e pubblicato da Monza Today si vedono due uomini in azione con il volto travisato irrompere in supermercati, farmacie, sale bingo e centro scommesse e con la pistola finta in mano, terrorizzare commessi e clienti presenti, arraffare il bottino e scappare.