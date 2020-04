Per assistere le famiglie comasche servono più mascherine e protezioni: una raccolta fondi per l'Ordine dei Medici

I medici di base sono sempre in prima linea per aiutare le famiglie, ma per farlo necessitano di ingenti quantità di dispositivi di protezione per tutelare se stessi e i pazienti. Guanti e mascherine sono assolutamente necessari, ma le scorte devono continuamente essere rifornite perché ogni giorno ne vengono utilizzati migliaia. Le forniture di Stato e Regione, purtroppo, non sono sufficienti a garantire il fabbisogno di questi sistemi di protezione. Ecco, dunque, l'appello a chiunque possa e voglia contribuire a una piccola donazione finalizzata all'acquisto di mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione individuali per le persone assistite e per i medici. In un video il presidente dell'Ordine dei Medici di Como e della Lombardia, Gianluigi Spata, spiega come è possibile contribuire. E' stata, infatti, attivata una raccolta fondi presso la Fondazione Comasca.

