Grosso animale avvistato a Casnate con Bernate: il video

Un grosso animale, presumibilmente un felino, è stato avvistato domenica 5 agosto 2018 a Casnate con Bernate. A darne notizia sulla sua pagina facebook è il sindaco del paese, Fabio Bulgheroni, con un post pubblicato lunedì 6 agosto.

"Oggi mi hanno informato della presenza sul territorio di questo animale - scrive il sindaco su Facebook- Abbiamo con la polizia locale, questa mattina ,effettuato sopralluogo e confermato il luogo di avvistamento.

Trattasi di proprietà privata in zona sud est del paese.

Il comando provinciale forestale è informato così come il cites per capire di quale animale si tratti.

Invito tutti a mantenere la calma e NON procurare inutili allarmi .

In caso di emergenza chiamare il 1515.

Grazie".

La zona in cui è stato fatto l'avvistamento è un terreno privato nella zona del paese verso Senna Comasco, un'area per lo più boschiva. "Il proprietario del terreno - spiega Bulgheroni- ha detto che è da qualche giorno che sente rumori strani. Il video è stato girato dal vicino di casa. Oggi, lunedì 6 agosto, sono stati fatti due sopralluoghi":

Quello che il sindaco sottolinea è che non si tratta di una bufala: "E' la prima cosa che ho accertato -specifica- sono andato nel posto dove è stato registrato il video a controllare".

Nel video si vede l'animale attraversare alcuni orti e infilarsi poi nella zona boschiva.

E sull'identità di questo misterioso animale si è già scatenata la fantasia popolare: "C'è chi parla di un puma, dato che si era parlato di un avvistamento in tal senso qualche tempo fa a Cantù, chi di uno sciacallo. Di sicuro è un animale dalle dimensioni importanti, probabilmente un felino. Aspettiamo riscontri", conclude Bulgheroni.