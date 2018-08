Campione d'Italia, protesta dei cittadini e dei dipendenti del Casinò: il video

"Non potete abbandonarci": questo uno degli slogan urlati durante la protesta di cittadini e dipendenti del casinò di Campione d'Italia andata in scena martedì 7 agosto 2018 per le vie dell'enclave per chiedere la riapertura della casa da gioco dopo il fallimento dichiarato il 27 luglio 2018 e la conseguente chiusura. Oltre seicento persone hanno sfilato in corteo per le strade del paese.

Lavoratori e sindacati hanno accompagnati hanno rivolto loro l'ennesimo appello al Governo: "Non abbandonateci", con la richiesta di riaprire la casa da gioco.