Protesta davanti al Comune, cori contro il sindaco

Nella serata dell'8 luglio 2020 un gruppo di manifestanti si è riunito davanti al Comune di Como per chiedere la riapertura dei bagni pubblici di via Sirtori e Porta Torre. Non sono mancati cori indirizzati al sindaco Mario Landriscina per invitarlo a uscire e dialogare con i manifestanti. La protesta si è tenuta durante il consiglio comunale.