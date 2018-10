Presidente Fontana a Como, "Variante Tremezzina, finanziamenti a rischio": la videointervista

Corsa contro il tempo per non perdere i finanziamenti necessari per la tanto attesa variante della Tremezzina: è quanto emerso venerdì 19 ottobre 2018 dal Tavolo della Competitività che si è riunito in Camera di Commercio a Como, in via Parini. Presenti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi e i rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Vincolante, per non perdere il cospicuo finanziamento statale, è avere il progetto concluso entro fine 2018: per questo l'intenzione è di fare pressione su Anas per chiedere di accorciare i tempi rispetto alla previsione di consegna a fine gennaio 2019 e dall'altro lato di attivare i parlamentari comaschi affinchè chiedano eventualmente una proroga.

L'appalto è previsto per febbraio 2019: la Regione ha stanziato 120 milioni sui 330 complessivi attraverso il Patto per la Lombardia, cofinanziando anche il progetto definitivo con 1,6 milioni su 2,2.