Video-segnalazione, parcheggi spariti a Cardina: una residente furiosa

Un'area di parcheggio in via Cardina a Como occupata dal materiale di risulta proveniente dai lavori di scavo della tubazione del gas metano. Il comune ha dato il permesso e l'area è stata transennata e interdetta agli utenti, ma una residente protesta: "Si tratta di quattro posti auto, ma anche dell'unica possibilità di parcheggio in questa zona. Una situazione che va avanti da oltre una settimana. Qui non esistono altre aree di sosta e, per di più, spesso fioccano multe. Noi paghiamo contravvenzioni e tasse, ma i servizi dove sono?".