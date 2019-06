Passaggio a livello di viale Lecco bloccato per un quarto d'ora

Caos viabilità a Como poco prima delle 11 del mattino del 20 giugno 2019. Il passaggio a livello di viale Lecco, davanti alla sede del Comune di Como, è rimasto bloccato per oltre un quarto d'ora. Inevitabile la coda su via Bertinelli e via Nazario Sauro, con disagi anche per i mezzi pubblici che sono rimasti incolonnati in attesa che le sbarre fossero sbloccate e rialzate. E' bastato che un passante fozasse le sbarre per sbloccare il passaggio a livello. Appena in tempo prima che la tensione e il nervosismo tra gli automobilisti degenerassero in qualche litigio.