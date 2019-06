Panchine occupate dai venditori abusivi sul lungolago: ci pensa William Cavadini

In zona Sant'Agostino a Como panchine e jersey di cemento anziché essere usati dai turisti e passanti per sedersi, riposarsi e guardare il lago, sono di frequente occupati dai venditori abusivi. Nel caso specifico oggi, 15 giugno 2019, due grandi sedute erano completamente occupate dai cappelli in vendita. Un'abitudine che William Cavadini - noto alle cronache soprattutto per il suo ruolo di portavoce del gruppo Pescatori di Como Alph - è deciso a debellare, e quando può non esita a cacciare, nel vero senso della parola, gli ambulanti non autorizzati: "Go away, immediately!". Tradotto per i non anglofoni: "Vattene subito!".