Vincenzo Nibali commenta le strade di Como

In occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro stagionale del team ciclistico Bahrain Merida il campione Vincenzo Nibali ha commentato lo stato delle strade comasche sulle quali ha espresso in linea generale un buon giudizio tenendo presente che "Como è una città molto trafficata". Durante i suoi sopralluoghi precedenti alla gara aveva notato delle criticità cheperò sono state sistemate in tyempo per la competizione.

L'assessore allo Sport Marco Galli ha voluto sottolineare l'impegno dell'amministrazione comunale di Como nella manutenzione degli asfalti affermando che "l'attuale amministrazione ha investito il triplo delle risorse negli asfalti rispetto alla precedente".