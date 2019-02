Area del mercato di Como piena di neve, Confesercenti contro il Comune: "Vergognoso". Il video

Area del mercato delle mercerie sotto le mura di Como completamente coperta di neve: si presentava così tutta la zona di Porta Torre nella prima mattina di sabato 2 febbraio 2019, all'indomani della nevicata che ha interessato tutta la provincia. Una scena che ha scatenato l'ira di Confesercenti.

Questo lo "spettacolo" che si sono trovati davanti gli ambulanti che alle 6 sono arrivati sul posto di lavoro per montare e allestire le bancarelle. E che ha fatto andare in bestia uno degli operatori che ha filmato la scena, poi pubblicata sulla pagina facebook di Confesercenti con un duro post: "Bastano 15 cm di neve e l'amministrazione comunale di Como va in tilt: il vergognoso stato di abbandono del Mercato Mercerie di Como sotto le mura la mattina di sabato 2 Febbraio 2019. Spargono il sale invece che rimuovere la neve...".

Nel video si vede infatti il mezzo spargi sale che passa sopra la neve.

Lamentele che si vanno ad aggiungere a quelle di numerosi cittadini per le condizioni di strade e marciapiedi, non soltanto in città.