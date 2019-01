I video della neve a Como e provincia (27 gennaio 2019)

Le neve è tornata a imbiancare la provincia di Como nella giornata di domenica 27 gennaio 2019. Fiocchi bianchi in diverse zone come annunciato dai meteorologi e dalla protezione civile regionale che ha diramato un'allerta in codice giallo fino alla mezzanotte del 28 gennaio. I video dei lettori di Quicomo per documentare la nevicata.

In copertina il video di Fabio di Albavilla.

Neve a Senna Comasco (foto Antonino Martorana)