Altro che clima primaverile: la giornata del 5 maggio 2019 si presenta come una tipica giornata di fine autunno, per non dire invernale. La neve è caduta (davvero insolita per questo periodo dell'anno) su alcune cime intorno al lago di Como. In mattinata fiocchi di neve, seppur leggeri, sono caduti sul Palanzone (Sormano) ma anche sottilissimi a San Fermo della Battaglia.

