Como, svegliati dalle motoseghe: terza notte di fila

Anche la notte appena trascorsa (5-6 dicembre) si è rivelata un inferno per i residenti che abitano nei pressi di via Napoleona, Val Mulini e via Oltrecolle. Per la terza volta di fila si sono udite per ore, a notte fonda, le motoseghe degli operai al lavoro per sfoltire la vegetazione in prossimità della ferrovia. Sul cronoprogramma dei lavori non sono state rilasciate informazioni dal Ferrovie dello Stato.