Como, la motosega squarcia il silenzio alle 2 di notte e sveglia il quartiere

Una residente della zona di piazzale Santa Teresa a Como ha inviato questo video alla redazione di QuiComo. Come si può notare il rombo di una motosega squarcia il silenzio notturno. Il filmato è stato girato poco dopo le 2 di notte. Un gruppo di operai lavorano nella zona scoscesa al di sopra della ferrovia dello Stato per sfoltire la vegetazione. Lavori probabilmente necessari per la sicurezza dei binari (per evitare che piante cadano sulla ferrovia) ma la domanda della cittadina è più che legittima, visto che non si tratta nemmeno della prima volta in cui il quartiere viene svegliato all'improvviso nel cuore della notte: non è possibile ordinare questi lavori in orari più consoni alla zona abitata in cui devono essere effettuati?