I miracoli del monte di gesso: il trailer

"I miracoli del monte di gesso" è un documentario realizzato dal comasco Dario Tognocchi. Viene presentato in anteprima a il 16 dicembre a Palermo (presso i Cantieri culturali della Zisa) e il 17 a Sutera, in provincia di Caltanissetta (presso l'Auditorium Comunale). Il film racconta una storia di integrazione tra extracomunitari sbarcati in Sicilia e la comunità che li ha accolti. Sullo sfondo leggende, credenze popolari e religiose di una terra in cui gli uomini hanno un forte senso di accoglienza e collettività.