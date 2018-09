Gruppi di migranti e richiedenti asilo si ritrovano spesso, durante la mattina, in piazza Martinelli. In questo angolo di città possono utilizzare il wifi gratuito del Comune di Como e una fontana per bere o lavarsi. Il vicesindaco Alessandra Locatelli (Lega) sta valutando la proposta di chiedere lo spegnimento del wifi in determinate fasce orarie.