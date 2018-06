Matteo Cairoli di Villa Guardia fenomeno da record alla 24 ore di Le Mans: video

Da 86 anni nessuno ha corso più veloce di lui: Matteo Cairoli, 22 anni di Villa Guardia, ha battuto tutti i record del circuito di Le Mans, in Francia, che con la sua 24 ore è la più famosa gara di durata di automobilismo. Da quando esiste la competizione su quella pista, nessuno ha fatto meglio di lui: 13 chilometri percorsi in 3 minuti, 50 secondi e 7 centesimi, alla velocità massima di 300 chilometri all'ora. Il record è stato raggiunto mercoledì 13 giugno 2018.

Matteo non è certo un novellino: nonostante la giovane età ha alle spalle numerose gare e successi importanti, anche se ha cominciato a correre "soltanto" a 16 anni, come ha raccontato ai microfoni di Quicomo. Nel video una prova della sua abilità come pilota proprio sul circuito di Le Mans dove poi ha stabilito il record.