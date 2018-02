Il Comune spiega il progetto per mettere in sicurezza viale Masia: video

Incontro pubblico con assessore, dirigente e comandante dei vigili

Si è svolto alle 18.30 nella sede dell'ex circoscrizione 7 a Como (via Collegio dei Dottori) un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza il progetto di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di viale Masia a Como. A illustrare il progetto sono stati il dirigente del settore Viabilità del Comune di Como, Pierantonio Lorini, l'assessore alla Viabilità, Vincenzo Bella, e il comandante dei vigili Donatello Ghezzo. Con l'occasione si è voluto illustrare il maxi progetto dwella dorsale dei Pellegrini, cioè una lunga pista ciclabile per attraversare Como da Nord a Sud. Proprio nell'ambito di questo progetto è contenuto il miglioramento della situazione di viale Masia per i pedoni.