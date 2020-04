Leo Ripa's Got Talent: il video dello show

I ragazzi dell'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci Ripamonti di Como non si sono arresi al coronavirus: il tanto atteso evento leo Ripa's Got Talent (evoluzione delle precedenti edizioni del Festival di SanRipa) si è svolto anche quest'anno, ma in streaming. I ragazzi hanno deciso di mandare lo show in diretta streaming. Filippo Guatelli, ex studente dell'istituto, ha temporaneamente trasformato il suo sito nel portale LeoRipa. "Quest'anno - dice Guatelli - non ci sono stati né giuria ne vincitore perché stando a casa siamo tutti vincitori".

Video pre-registrati

Date le circostanze, la quarta edizione de LeoRipa's Got Talent non si è potuta svolgere in un teatro, quindi i ragazzi hanno registrato l'esibizione da casa. Tutte le registrazioni sono state poi unite in un unico video assieme ad alcuni sketch per dare comunque la possibilità agli iscritti di mostrarsi e non rompere la tradizione annuale dei LeoRipa.

Lo streaming

Venerdì 3 aprile alle ore 20.45 chiunque ha potuto collegarsi al sito www.filippoguatelli.it per vedere il video che è stato trasmesso in live streaming. In una sala riunioni virtuale di Google Meet aperta pubblico e concorrenti a fine video hanno potuto fare quattro chiacchiere tra loro.

Lo show

"LeoRipa's Got Talent” nasce come talent show organizzato dagli studenti dell'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci Ripamonti di Como, con un significativo coinvolgimento da parte della categoria studentesca giovanile provinciale.

All’evento gli studenti vengono coinvolti attivamente sia nell’organizzazione che sul palco, incoraggiati a proporre le proprie abilità (canto, musica, recitazione, intrattenimento leggero) nelle varie categorie di riferimento dei vari ambiti dell’istituto (settori moda, grafica e audiovisivo). E’ per i ragazzi una grande occasione per divertirsi e mettersi alla prova affrontando un vasto pubblico ed un giudizio finale di un comitato di valutazione, con trofeo ed attestato di partecipazione.