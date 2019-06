Protesta dei pescatori, intervista WIlliam Cavadini

"I pescatori di Como vanno tutelati perché non solo rappresentano un simbolo della città ma anche un'attrazione turistica". E' questo, in estrema sintesi, il pensirero dell'associazione Pescatori di Como Alpha che nella serata del 13 giugno 2019 si sono riuniti nei pressi della diga foranea per manifestare, per la seconda volta, contro la possibile decisione del consiglio comunale di interdire la pesca nella zona turistica, cioè da Villa Geno a Villa Olmo, Il presidente dell'associazione William Cavadini ha, dunque, espresso il pensiero dei pescatori in questa video intervista di QuiComo.