Como, sicurezza sui bus Asf: video intervista al nuovo amministratore delegato Valentina Astori

Sicurezza per autisti e passeggeri tra le priorità di Valentina Astori, nuovo amministratore delegato di Asf Autolinee, la società che gestisce i servizi di trasporto pubblico di Como. Lo ha detto in occasione della sua prima uscita pubblica lariana lunedì 18 giugno 2018, in occasione della presentazione del nuovo parco mezzi.

Mezzi di ultima generazione e super ecologici: quello che però ha colpito è l'assenza della cabina di guida chiusa, provvedimento auspicato da molti per proteggere gli autisti dalle aggressioni.

"Penso che dipenderà dalle soluzioni che individuerà il tavolo organizzato in Prefettura di cui fanno parte molti soggetti - spiega Astori nella video intervista- In altre realtà italiane non è stata ritenuta la miglior soluzione, ma siamo comunque aperti, vediamo cosa decideremo di fare tutti insieme".