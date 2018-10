Tangenziale di Como, videointervista alla presidente della Provincia Livio sul secondo lotto

Conferenza stampa di fine mandato per la presidente della Provincia di Como Maria Rita Livio che giovedì 25 ottobre 2018 a Villa Saporiti ha incontrato i giornalisti per fare un bilancio di questi quattro anni.

Tanti i temi trattati, dalla questione Como Acqua alla Pedemontana, dal trasporto pubblico alle opere sostenute e quelle in programma. Tra i temi più scottanti, il secondo lotto della tangenziale di Como, di cui si è parlato nei giorni scorsi al tavolo della competitività che ha portato in città il presidente della Regione Attilio Fontana. Nell'occasione si è tornati a parlare del progetto della Provincia, ma Maria Rita Livio è lapidaria: "Sono state fatte tante promesse sapendo che non si sarebbero potute mantenere- ha detto- Non ci sono soldi, non so se ci sono condivisioni di tracciato. Tutti la vogliono a parole, quelli che non abitano lì. Chi ci vive non la vuole.

A me sembra che non si muova granché, i problemi non risolti sono che dopo aver delineato un tracciato, quando si va a concretizzare bisogna consultare i territori e convocare i sindaci".