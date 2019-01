Migranti, sicurezza e infrastrutture: videointervista a Maurizio Martina a San Fermo

Ha toccato svariati temi legati al territorio e alla sua idea di Partito Democratico Maurizio Martina nella sua tappa in provincia di Como, a San Fermo della Battaglia, dove sabato 19 gennaio 2019 ha incontrato vertici lariani del Pd e sostenitori in occasione della sua candidatura a guida del partito, di cui è ex segretario.

Un'ampia intervista, raccolta dai microfoni di QuiComo, in cui Martina ha spaziato dal lavoro, con la crisi aziendale della Canepa, ai migranti alla sicurezza con l'allarme furti.