Intervista a Gianluca Vicini: la lotta ai writers di Per Como pulita

"La situazione a Como sta migliorando, ma la lotta ai writers continua". Non si ferma il lavoro dei volontari dell'associazione Per Como pulita, impegnata da anni in interventi che rendano migliore l'aspetto della città. Domenica 11 marzo 2018 un gruppo di volontari ha sfidato la pioggia per ripulire il muro imbrattato dai vandali in Lungo Lario Trento. Nella video intervista Gianluca Vicini, membro dell'associazione, spiega l'impegno anti writers dell'associazione, rinnovato dopo la vittoria dell'Abbondino d'oro 2017.