Pedemontana, a Como pochi soldi dalla compensazione ambientale: videointervista al presidente della Provincia

Provincia come casa dei comuni ed ente di coordinamento: esordisce così il presidente di Villa Saporiti Fiorenzo Bongiasca nella conferenza stampa di fine anno con cui venerdì 28 dicembre 2018 ha tracciato un bilancio dei primi due mesi di mandato. Mesi impegnativi di confronto con i vari enti con l'obiettivo di coordinare e unire.

Molti i temi trattati, in particolare gli stanziamenti e gli appalti previsti per scuole e strade. Al centro anche la variante della Tremezzina e la variante di Cantù, per cui è previsto il cantiere entro fino 2019 con un importante contributo della Regione.

Amarezza, invece, per le opere di compensazione ambientale della Pedemontana, da cui Villa Saporiti sperava di ricavare qualcosina in più, mentre invece dovrà accontentarsi del 20%, circa 5 milioni di euro che andranno ai territori "penalizzati" dal tracciato dell'opera per opere di piantumazione. Resta però, come spiega Bongiasca nella videointervista, l'impegno dei consiglieri regionali a ottenere di più tramite bandi.