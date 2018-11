Dal libro "Orwell" a una nuova start up: video intervista ad Alessandro Nardone

Una start up innovativa dedicata a comunicazione e informazione che verrà incubata a Como Next e avrà respiro internazionale: pochi i dettagli trapelati sul nuovo progetto di Alessandro Nardone, comasco, consulente di marketing digitale, noto per aver inventato la sua finta candidatura alle primarie repubblicane sotto le mentite spoglie del protagonista del suo romanzo, il giovane congressman Alex Anderson. Una case history di cui si sono occupati giornali e televisioni di tutto il mondo.

Il progetto è stato annunciato lunedì 5 novembre 2018 nell'experience room di Gds Communication in via Tentorio a Como durante la presentazione del nuovo libro di Nardone, "Orwell", dedicato al mondo del digitale e della comunicazione.

Nella video intervista le anticipazioni dell'autore.