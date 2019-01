Incidente sulla Milano-Meda, tassista di Carugo ucciso: il video dello schianto

La polizia ha diffuso le immagini dell'incidente stradale sulla Milano-Meda provocato da un pirata della strada in seguito al quale è morto il tassista di Carugo Eugenio Fumagalli alle 3.30 del 13 gennaio 2019.

Fumagalli si era fermato proprio per soccorrere i feriti in quello schianto quando è stato travolto e ucciso da altre due vetture. Un giovane è stato arrestato con l'accusa di essere il responsabile del primo schianto (quindi per fuga e omissione di soccorso).

Il video, pubblicato da Milano Today, è stato ripreso dalla dashcam di una seconda auto.

Il ragazzo arrestato - che era già stato fermato dalla polizia poche ore dopo l'incidente - era tornato a casa sua come se nulla fosse successo e aveva lasciato l'auto, distrutta, in strada. Pochi attimi dopo l'incidente è arrivato il tassista, che si è fermato ed è sceso dalla vettura per prestare soccorso ai due giovani. Da dietro però sono arrivate altre due macchine, che non sono riuscite a evitare l'impatto con la 600 e con l'uomo.

Il 47enne, colpito con violenza, è stato sbalzato a decine di metri di distanza ed è morto praticamente sul colpo.

Altre tre persone - i due fidanzati a bordo della 600 e un ventunenne - sono invece rimaste ferite in maniera lieve.