Due canadair e un elicottero sono in volo per spegnere l'incendio di Valbrona, divampato sulla montagna tra sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019 e ancora acceso. Vigili del fuoco e mezzi aerei al lavoro nella mattina di lunedì 7 gennaio per domare le fiamme. Il loro lavoro bene visibile anche dalla sponda opposta del lago di Como, come testimoniano le immagini girate da Abbadia Lariana.