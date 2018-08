Como, incendio al canile della Valbasca: morti 4 cani. Il video

Un grave incendio nella tarda serata di martedì 7 agosto 2018 ha semi distrutto il canile della Valbasca di Como.

Le fiamme sono state segnalate dopo le 23 da alcuni residenti delle zone limitrofe che vedevano le fiamme in lontananza: subito sono intervenuti i vigili del fuoco di Como con 3 squadre. Lungo e impegnativo l'intervento: i pompieri hanno lavorato fino alle 3 di notte per mettere in salvo i cani chiusi nei box e domare le fiamme.

Dei 26 animali presenti, 3 sono stati estratti ormai privi di vita dalla struttura, un quarto è stato portato in gravissime condizioni al pronto soccorso veterinario di San Rocco ma non ce l'ha fatta.



La struttura ha riportato un danno importante come si vede anche nel filmato girato da Riccardo Terzo del Servizio Veterinario. La copertura di una parte del canile è crollata e i pannelli isolanti delle gabbie sono bruciati. Indagini in corso per ricostruire le cause del rogo.



Appello su facebook dei responsabili del canile: "Siamo in ginocchio, aiutateci per favore!", scrivono. "L'unico modo per aiutare è una raccolta fondi - spiega Terzo - il consiglio è di seguire le indicazioni che verranno eventualmente date tramite la pagina facebook del canile".