Un grosso incendio a Saronno ha richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco del comando provinciale di Como. Il rogo è divampato nell'area verde Campo dei Fiori per cause ancora in fase di accertamento. Non si sa se sia stato accidentale o doloso. Sono intervenute squadre dei pompieri comaschi da Lomazzo, Cantù e Appiano Gentile in supporto ai colleghi di Saronno.