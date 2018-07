Video intervista al nuovo prefetto di Como Ignazio Coccia

63 anni, nato a Chieti, ma napoletano di adozione, Ignazio Coccia è il nuovo prefetto di Como. Subentrato a Bruno Corda, nominato vice capo dipartimento del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione a Roma, Coccia si è insediato ufficialmente lunedì 23 luglio 2018 e ha incontrato la stampa locale nel palazzo di via Volta 50, sede della Prefettura.

Qui ha parlato delle sue prime impressioni su Como e del lavoro che lo attende: priorità alla sicurezza in un lavoro di squadra con le altre istituzioni.