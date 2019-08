Un elicottero per rimuovere una gru: coda sulla Regina per il carico speciale

Una giornata davvero difficile per il traffico sulla Statale Regina, messo a dura prova non solo dal maltempo ma anche da un insolito intervento edile. Una grossa gru a COlonno è stata rimossa per poi essere trasportata su un grosso tir come carico speciale. Per rimuovere la gru è stato necessario l'intervento di un elicottero che ha trasportato ogni singolo pezzo man mano che la gru veniva smantellata. Il video è di Pierluigi Simonetto.