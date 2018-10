Dal lungolago di Como verso due classiche del ciclismo, la Madonna del Ghisallo e il muro di Sormano, e ritorno con arrivo a Civiglio. Questo il percorso della Gran Fondo Il Lombardia che domenica 14 ottobre 2018 ha attraversato la città e alcuni paesi della provincia.



Nei video il passaggio dei ciclisti in viale Lecco e la salita in via Tommaso Grossi per raggiungere Civiglio.