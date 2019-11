Una torcia di Gpl per svuotare l'autocisterna ribaltata a Corrido: video

Per eliminare il pericolo dovuto alla presenza del Gpl in un'autocisterna ribaltata a Corrido il 4 novembre 2019, i vigili del fuoco specializzati nel travoso di combustibile hanno approntato una torcia per svuotare l'autocisterna. Nel video girato dai pompieri di Como si vede la torcia che brucia. Sono occorse alcune ore prima che il Gpl fosse esaurito e che si potesse procedere al raddrizzamento e al recupero del veicolo ribaltato.