Una "experience room" tecnologica a Como, la sfida di Gds Communication: la video intervista

Una experience room in cui toccare con mano le tecnologie comunicative più all'avanguardia: è la novità creata a Como da Gds Communication, azienda totalmente comasca specializzata in riprese mediche e e servizi di comunicazione per il web, attiva da 40 anni sul Lario prima nella sede storica di Senna Comasco e da 6 mesi in via Tentorio a Como, zona motorizzazione.

Qui è stato creato uno spazio, una "stanza dell'esperienza", pensata per far toccare con mano le più innovative tecnologie comunicative presenti sul mercato. Fondata da Salvatore Bellocco e portata avanti dal figlio Paolo, l'azienda ha ospitato lunedì 5 novembre 2018 la presentazione del nuovo progetto del comasco Alessandro Nardone, il libro "Orwell" e una nuova start up.

Tra le varie opportunità offerte dalla experience room e descritte nella video intervista da Sergio Malagoli, che ha curato il progetto "Orwell" insieme a Nardone, spicca senza dubbio uno schermo bianco che si anima di video e immagini solo per chi lo guarda indossando degli occhiali speciali. Un modo per mostrare contenuti privati in ambienti pubblici.