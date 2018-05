Furto al negozio Tim di via Milano a Como, la video intervista al titolare: "Zona poco controllata"

Spaccata al negozio Tim di via Milano, 42 a Como intorno alle 4 della mattina di venerdì 25 maggio 2018.

Tre persone forse dell'Est hanno sfondato la vetrina con dei tombini e poi le vetrinette interne, ferendosi con i vetri, ma riuscendo a rubare circa una trentina di telefoni per un valore che si aggira sui 20mila euro secondo le prime stime.



Un furto clamoroso in una zona abitata come via Milano, tanto che le forze dell'ordine sono state allertate proprio dai residenti. Abitata ma poco controllata, come dice il titolare nella video intervista.