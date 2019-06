Il rombo delle moto per l'ultimo saluto al "capitano": i funerali di Stefano Lojacono

Tutte in cerchio intorno al feretro, poi il rombo dei motori: l'ultimo saluto a Stefano Lojacono, il 54enne motociclista di Tradate morto nell'incidente di Olgiate Comasco del 28 maggio 2019, travolto da un'auto pirata poi identificata. Il passaparola su facebook tra gli amici di Stefano, come lui appassionati di moto Buell (tanto da aver fondato la pagina "Buell Friends"), ha portato a Tradate moltissimi bikers per il funerale, celebrato lunedì 3 giugno. Nel video il loro commovente saluto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...