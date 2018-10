Como, la fogna sfocia nel lago in viale Geno

Liquami di fogna direttamente nel lago: succede in viale Geno a Como dalla scorsa estate. Più volt i residenti hanno segnalato il problema alle autorità competenti ma anciora nessuna soluzione è stata adottata. I miasmi non lasciano spazio a dubbi: si tratta di fognatura delle acque scure che in parte si riversano direttamente nel lago e in parte in una darsena privata al civico 8. Si tratta con probabilità della rottura di una tubazione. Intanto escrementi e sporcizia finiscono nel Lario.