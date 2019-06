Festa della Guardia di Finanza a Como: il bilancio del comandante provinciale Catalano

Tempo di bilanci per la Guardia di Finanza di Como giovedì 27 giugno 2019 in occasione del 245° anniversario della fondazione del corpo. A tracciare l'attività delle Fiamme Gialle è stato il comandante provinciale Alberto Catalano che ha presieduto la cerimonia. Tra i risultati conseguiti, la lotta all'evasione fiscale e, curiosità, il primo caso scoperto in provincia di Como di richiesta del reddito di cittadinanza da parte di un uomo risultato lavorare in nero.