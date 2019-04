Ecco come la banda fa esplodere il bancomat a Solaro: il video

Era una banda di malviventi specializzati in banche quella in azione a Luisago e a Solaro (Milano). Il video pubbicato da Milano Today mostra come la gang abbia fatto saltare il bancomat della filiale della Bpm in piazza Mazzini a Solaro.

L'esplosione, avvenuta intorno alla 1 del 20 aprile, ha devastato la filiale e sul posto, insieme ai carabinieri sono accorsi anche i vigili del fuoco, mentre loro hanno fatto perdere le tracce a bordo di una Volkswagen Golf nera. La banda è stata smantellata (i dettagli). Avevano rubato ben 91mila euro nei colpi. L'operazione dei carabinieri ha permesso di arrivare a loro: sono cinque italiani, tutti accusati di aver procurato l'esplosione di due bancomat nei comuni di Luisago e Solaro. I militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano hanno preso i cinque (di 26, 41, 48, 49 e 51 anni) sabato 20 aprile.

I malviventi sono entrati in azione alla filiale della Banca Popolare di Milano di via Matteotti a Luisago nella notte di sabato. L'assalto, però, non è riuscito: l'esplosivo non era sufficiente a scardinare la cassaforte interna. Il bancomat è stato quindi danneggiato solo esternamente mentre i soldi sono rimasti salvi.