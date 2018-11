Droga sul pianerottolo di casa: il video girato da un papà in via di Vittorio

Roberto Laconi, residente di via di Vittorio, preso dall'esasperazione ha girato questo video per ritrarre la situazione che c'è sul pianerottolo di casa, appena fuori dalla sua porta. Un angolo del quinto piano del palazzo in cui abita che è diventato un puntio di ritrovo per consumatori e spacciatori di sostanze stupefacenti. Sul pianerottolo il signo Laconi ha persino trovato preservativi usati.