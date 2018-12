Danni vento a Como, sedie e tavolini contro le auto e fioriere abbattute a Sant'Agostino: video

Fioriere divelte e abbattute in mezzo alla strada, sedie e tavolini da esterno "volati" contro le auto in sosta: si contano i danni causati dal vento a Como domenica 30 dicembre 2018. Il video mostra la situazione in piazzetta de Orchi, zona Sant'Agostino, a poca distanza dall'albero spezzato sempre dal vento sul lungolago.

In mattinata il personale dei ristoranti che si affacciano sulla piazzetta ha dovuto fare i conti con gli arredi esterni finiti tra le macchine parcheggiate: tutti al lavoro per recuperare tavoli di ferro e sedie volati e rimettere al loro posto le fioriere.

Resta l'allerta della protezione civile regionale fino alle 18 di lunedì 31 dicembre.