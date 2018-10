Cernobbio, i danni dei cinghiali: giardini devastati

Quasi tutte le sere sendono dai boschi e si avvicinano alle case, entrano nei giardini e li devastano. I cinghiali in alcune zone della provincia di Como sono ormai una vera e propria piaga che sta mettendo a dura prova alcuni residenti. Il problema non è rappresentato solo dai danni (che nel 2017 hanno superato il milione di euro) che causano ma anche dal pericolo per la incolumità delle persone. Imbattersi in un cinghiale potrebbe essere davvero una brutta esperienza, a dir poco pericolosa.

A Cernobbio, in via per il Bisbino, alcuni cittadini devono fare i conti quasi tutte le sere con questa piaga. Un abitante della zona ha inviato alla redazione di QuiComo questo video accompagnato da una richiesta d'aiuto: "Qualcuno sa dirci come possiamo difenderci da questi cinghiali e impedire che si avvicinino alla nostra casa?". Purtroppo sembra proprio che l'unico rimedio sia recintare meglio la proprietà.