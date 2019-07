Un cuore per Florijana Ismaili: il ricordo delle compagne di squadra dello Young Boys. Il video

Un abbraccio silenzioso e commosso, tutti stretti a formare un cuore. E' il video pubblicato su youtube dallo Young Boys, la società di calcio svizzera in cui giocava Florijana Ismaili, la sfortunata ragazza annegata nel lago di Como a Musso sabato 29 giugno 2019. Dopo tre giorni di ricerche, anche con l'ausilio di un robot dei sommozzatori dei vigili del fuoco, il corpo della giovane è stato ritrovato martedì 2 luglio a 204 metri di profondità.

Le speranze, seppure flebili, di ritrovare Florijana ancora in vita, sono dunque state spente del tutto: le sue compagne di squadra e la società, prima che venisse ritrovato il corpo, avevano pubblicato il video per testimoniare la loro solidarietà alla famiglia. Vestiti con la maglia nera della società, in un cuore che possa testimoniare l'affetto che provano per lei.

"Siamo molto turbati e profondamente colpiti", questo il commento al video, ripetuto anche in un tweet in cui la società si unisce al dolore della famiglia.

YB hat in Absprache mit der Trauerfamilie die schmerzhafte Pflicht, über den Hinschied von Florijana Ismaili zu informieren. Wir sind sehr bestürzt und tief betroffen. Wir werden Florijana in dankbarer Erinnerung behalten.https://t.co/KcOaf8murU#BSCYB #EINHERZFÜRFLORIJANA pic.twitter.com/BOhEnn9a4t — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) 2 luglio 2019